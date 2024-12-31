Си Цзиньпин высказался о воссоединении Китая

Люди по две стороны Тайваньского пролива являются одной семьей, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в новогоднем обращении. Он добавил, что никто не может остановить историческую тенденцию воссоединения Китая. Об этом пишет РИА Новости.

Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Пекин воспринял этот шаг как поддержку со стороны США тайваньского сепаратизма, провел масштабные военные учения.

«Мы будем неуклонно следовать политическому курсу «одна страна, две системы», поддерживать долгосрочное процветание и стабильность Гонконга и Макао. Соотечественники по две стороны пролива — одна семья, никто не может отнять у нас кровные и родственные связи, никто не может остановить историческую тенденцию воссоединения родины», — подчеркнул Си Цзиньпин.

Напомним, что официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань.