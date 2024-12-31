Шольц дал торжественное обещание в честь Нового года

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил с новогодним обращением. В своей речи политик заявил, что Германия продолжит поддерживать в грядущем 2025 году Украину «как никто другой в Европе».

«Уверяю вас, что мы не оставим Украину в покое и продолжим поддерживать», — передает слова Шольца издание Zeit Online.

Канцлер подчеркнул, что помощь Украине будет оказываться на уровне, не имеющем аналогов среди других европейских стран. Он также добавил, что немецкое правительство будет сохранять хладнокровие для предотвращения расширения конфликта.

Ранее Германия предпочла воздержаться от отправки оружия дальнего радиуса действия, ограничившись другими формами поддержки Украины. Так, 16 декабря Шольц пообещал, что Украина никогда не получит Taurus. По словам политика, передача дальнобойных ракет подвергла бы ФРГ опасности.

Чуть позже канцлер Германии получил премию Невилла Чемберлена от американского медиа-агентства Politico. Ее ему присвоили за миротворческую деятельность на Украине.