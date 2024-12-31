Ирландский журналист сделал шокирующее заявление об Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский снизит мобилизационный возраст до 18 лет в течение месяца. Об этом сообщил ирландский журналист Чей Боуз.

«Зеленский в течение месяца снизит призывной возраст до 18 лет. С Новым годом, Украина», — написал он.

Пост опубликован в соцсети X.

20 декабря советник комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Назарий Волянский также заявил, что в начале 2025 года Киев будет вынужден снизить возраст мобилизации до 18-20 лет. Об этом он сказал в эфире YouTube-канала «Новости Live».

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Ранее телеканал 360.ru рассказывал, что Зеленский в рамках подготовки к крупному наступлению ужесточает мобилизацию. Украинская журналистка Диана Панченко назвала это «ва-банком».