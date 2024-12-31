Залужный рассказал о сбывшемся пророчестве гадалки

Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный в своей книге «Моя война» рассказал, что 25 лет назад гадалка предсказала ему страшную войну, где он «будет главным». Об этом в Telegram сообщает украинское издание «Политика страны».

Офицер описал, как в свою бытность курсантом возвращался вместе с товарищами домой в Новоград-Волынский Житомирской области. Залужный пересекся взглядами с женщиной, и у них завязался диалог.

«Я увидела войну. Страшную. У нас здесь. А ты там самый главный», — сказала прорицательница.

В 2023 году стало известно, что приграничные города России начали защищать с помощью шаманов.