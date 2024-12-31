Американский предприниматель и политик Илон Маск сменил имя в соцсети Х на «Кекиус Максимус».

Это следует из данных в его профиле в X.

Кроме того, он сменил аватар своего профиля. Теперь на нём изображён герой интернет-мема лягушонок Пепе в костюме древнеримского легионера, который держит в руках джойстик для видеоигр.

Бизнесмен никак не прокомментировал изменения своего профиля в соцсети.

Ранее Маск предложить установить на Марсе прямую демократию.