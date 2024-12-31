Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на урегулирование украинского конфликта в 2025 году, отметив, что обеспечение справедливого мира является приоритетом для Анкары.

Об этом он заявил в новогоднем видеообращении к нации, которое распространила его администрация.