Эрдоган надеется на урегулирование украинского конфликта в 2025 году
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на урегулирование украинского конфликта в 2025 году, отметив, что обеспечение справедливого мира является приоритетом для Анкары.
Об этом он заявил в новогоднем видеообращении к нации, которое распространила его администрация.
"Нашей приоритетной задачей является завершение справедливым миром войны между Россией и Украиной - наших соседей по Черному морю. Мы надеемся, что в 2025 году на нашем севере начнется новая эра", - отметил турецкий президент.