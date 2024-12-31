СМИ рассказали о назначении холма у взлетной полосы в Муане, где разбился Boeing

Конструкция в виде земляного холма на бетонном фундаменте была возведена в аэропорту Муан для лучшей радиосвязи, сообщает газета The Korea Times со ссылкой на сотрудников аэропорта.

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На вершине холма стоял радиомаяк, его пилоты использовали при посадке по приборам в плохую погоду. Высота холма достигала двух метров, а с учетом высоты антенны - четырех метров. При этом толщина бетонного фундамента составляет примерно метр.

С этой конструкцией и столкнулся самолет авиакомпании Jeju Air. Радиомаяк находился всего в 250 метрах от торца полосы.

В авиакатастрофе погибли 179 человек из 181, находившихся на борту.