Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск в соцсети Х исказил имя федерального канцлера Германии Олафа Шольца, назвал его «болваном» и предрек поражение на предстоящих выборах в ФРГ.

«Канцлер Оаф Шитц (Oaf Shitz. – Прим. ред.), или как его там зовут, проиграет», — написал Маск.

В английском языке Oaf означает «болван», «тупица», «дурачок». Shitz, в свою очередь, происходит от английского shit – «дерьмо».

До этого американский миллиардер Илон Маск в соцсети X призвал федерального канцлера Олафа Шольца уйти в отставку немедленно после теракта в Магдебурге, где грузовик въехал в толпу людей на рождественской ярмарке. Он также назвал его «некомпетентным дураком».

Илон Маск также заявлял, что только приход к власти в ФРГ правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) может спасти страну. После этого журнал Der Spiegel написал, что кандидаты в канцлеры ФРГ Олаф Шольц, Фридрих Мерц и Роберт Хабек должны поставить американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска «на место» после его слов о поддержке правой партии «Альтернатива для Германии».