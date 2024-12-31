Дональд Трамп должен прекратить поддерживать Украину без требований к России. Об этом в эфире YouTube-каналу Dialogue Works сообщил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

По его словам, лучшим вариантом, которым может воспользоваться Трамп для решения конфликта на Украине — это сворачивание любой американской деятельности на этом направлении.

«Лучший способ решить эту проблему — умолкнуть и просто убраться оттуда как можно скорее с минимальной шумихой», — сказал Риттер.

Он отметил, что Россия готова выслушать идеи Трампа по урегулированию, но, учитывая первопричины конфликта, примет только конструктивные предложения. Экс-разведчик подчеркнул, что Трампу следует обратиться к настоящим специалистам в этом вопросе, а не к заинтересованным политикам и спецслужбам, которые его дезинформируют.

В Британии предупредили Трампа о неизбежной победе России

Ранее бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон заявил, что избранный президент США Дональд Трамп потеряет интерес к Украине из-за ее слабости.