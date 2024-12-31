У здания Одесской киностудии демонтировали памятник Высоцкому

Одесские коммунальщики ночью демонтировали памятник поэту Владимиру Высоцкому, установленный у здания Одесской киностудии. Об этом сообщило украинское издание "Страна", которое опубликовало соответствующее видео.

На записи видно, как возле монумента стоит грузовик с краном. Официальных комментариев со стороны властей Одессы пока не поступало.

Ранее исполком Одесского горсовета опубликовал проект решения, в котором обозначены объекты, якобы содержащие "символику российской имперской политики" и подлежащие сносу. В их числе памятники императору Александру Второму и поэту Александру Пушкину, советскому писателю Максиму Горькому и поэту Владимиру Высоцкому, автору "Одесских рассказов" одесситу Исааку Бабелю, Маршалу Советского Союза одесситу Родиону Малиновскому, Героям Советского Союза Зое Космодемьянской, Валерию Чкалову и Александру Маринеско.

В августе власти Одесской области постановили переименовать свыше 80 объектов в городе, в том числе улицы Бабеля, Ильфа и Петрова, бульвар Жванецкого, улицы Пушкинскую и Паустовского. Это решение возмутило не только некоторых общественников, но и мэра города Геннадия Труханова, который заявил, что это "обнуляет город" и заставляет отказаться от всего, что сделало Одессу мировым брендом.