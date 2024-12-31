Премьер-министр Польши Дональд Туск за первый год нового срока на должности навредил республике больше, чем за предыдущие семь лет своего правления. Такую оценку дает портал Do Rzeczy.

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По мнению авторов, действующее правительство Польши – «правительство беззакония и хаоса». В материале утверждают, что «Туск публично заявил, что не будет придерживаться буквы закона и подчиняться закону», сославшись на некую чрезвычайную ситуацию.

«С этой точки зрения это привело к ситуации, когда, вероятно, на данный момент не существует ни одного института, который, можно сказать, пользовался бы авторитетом различных сторон политического процесса», — пишет Do Rzeczy.

Туск проповедует «деструктивный и разрушительный образ действий», не достигая ничего положительного, констатирует портал.

Дональд Туск стал официально стал премьер-министром Польши 13 декабря 2023 года — он был приведен к присяге президентом Анджеем Дудой. Туск заявлял о намерении вернуть Польше авторитет в Европейском союзе и обещал твердо отстаивать интересы своей страны в отношениях с Украиной. Он подчеркивал, что правительство будет твердо защищать польские интересы в отношениях со всеми соседями.