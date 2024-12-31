Суд Кореи выдал ордер на арест президента страны

В последний день уходящего 2024 года в Республике Корея суд удовлетворил запрос следственных органов и выдал ордер на арест президента страны Юн Сок Ёля, который обвиняется в мятеже и злоупотреблении полномочиями. Также санкционирован обыск в личной резиденции лидера страны. Это первый в истории Южной Кореи случай, когда разрешен арест действующего главы государства.

Как сообщили местные СМИ, утром 31 декабря суд Западного округа Сеула удовлетворил осуществленный днем ранее запрос от имени специальной следственной группы Управления по расследованию преступлений высокопоставленных лиц на арест президента РК Юн Сок Ёля.

Причиной для такой меры стало игнорирование Юн Сок Ёлем вызовов на допрос в Управление по делу о мятеже и злоупотреблении властью, по которому президент проходит главным подозреваемым после попытки введения в ночь с 3 на 4 декабря военного положения. 14 декабря Юну со стороны парламента был объявлен импичмент, он временно прекратил исполнение своих полномочий, но до окончательного решения Конституционного суда формально сохраняет свой пост. Объединенная следственная группа Управления по расследованию преступлений высокопоставленных лиц трижды - 18, 25 и 29 декабря - вызывала Юна на допросы, но он все это проигнорировал. В итоге у следователей не осталось иного метода, кроме ареста, чтобы заставить Юна явиться на допрос.

Адвокаты Юна пытались оспорить ордер, утверждая, что президент не может явиться на допросы, так как не согласованы вопросы обеспечения его безопасности. Кроме того, Юн и его защитники утверждали, что Управление не имеет полномочий расследовать обвинения в адрес президента. Также глава государства заявлял, что у него пока не времени и он намерен сосредоточиться на подготовке к защите к слушаниям в Конституционном суде, где будет рассматриваться вопрос об импичменте. Суд, однако, не принял ни одного из этих возражений, выдав ордер на арест. Также была выдана санкция на производство обыска в интересах следствия в личной резиденции Юн Сок Ёля, где он с 3 декабря постоянно находится вместе с супругой.

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Ордер на арест действующего президента является беспрецедентным для политической истории Южной Кореи событием. В отношении корейских президентов РК Ро Дэ У, Чон Ду Хван, Пак Кын Хе и Ли Мен Бака в свое время запрашивались ордеры на арест, они были арестованы и в итоге осуждены, но все они тогда уже были на положении экс-президентов. Юн всего этого мог бы избежать явкой на допрос, но предпочел действовать иначе.

Вместе с тем, по-прежнему остается открытым вопрос технической реализации ордера на арест и на обыск в резиденции президента. До сих пор Служба личной охраны лидера отказывала в допуске к нему и всячески препятствовала реализации обысков, явно действуя по указаниям Юна, так как обязана обеспечивать безопасность главы государства. В этой связи не исключено, что представителям Управления по расследованию преступлений высокопоставленных лиц придется применять силу, чтобы преодолеть это препятствие.

О сроках, когда Юн Сок Ёля будут арестовывать, пока не сообщается, но очевидно, что это станет главной новостью для страны и привлечет огромное внимание СМИ, которые скорее всего будут транслировать это в прямом эфире, по крайней мере попытку прохода следователей в резиденцию президента. Ордер на арест Юн Сок Ёля действует в течение семи суток.