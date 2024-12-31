Помощь Украине со стороны США не поможет нанести стратегическое поражение России, а лишь продлит «конвульсии» Киева. Об этом заявило посольство РФ в Вашингтоне, комментируя выделение нового пакета помощи Украине.

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В дипмиссии отметили, что администрация президента Джо Байдена финансирует «заведомо проигрышный украинский проект», опустошая карманы американских налогоплательщиков.

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«В Вашингтоне рассчитывают, что кровавый подарок Зеленскому будет символизировать шанс для киевской хунты оказать «достойное» сопротивление Вооруженным Силам Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В посольстве также призвали американцев и украинцев задуматься о последствиях безумных действий западных политиков.

Ранее Байден объявил о выделении Киеву почти 2,5 миллиарда долларов военной помощи. Он добавил, что Пентагон находится «в процессе передачи» Украине сотен тысяч артиллерийских боеприпасов и ракет.