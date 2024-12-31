Маск предрек АдГ «эпическую победу» в ФРГ

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск предрек правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) «эпическую» победу на выборах в ФРГ. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Х.

«АдГ одержит эпическую победу!», — предрек бизнесмен.

До этого Маск заявил, что власти Германии и традиционные политические партии страны подставили свой народ.

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«Традиционные политические партии Германии крайне подвели свой народ», — сказал он, добавив, что единственной надеждой для ФРГ остается АдГ.

Ранее кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) Фридрих Мерц назвал поддержку Маском АдГ вмешательством в выборы.