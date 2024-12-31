Дания усиливает оборону Гренландии на фоне намерений Трампа купить остров

Датское королевство приняло решение выделить дополнительные средства для обороны острова Гренландия, который имеет статус особой административной единицы. Об этом пишет РИА Новости.

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По предварительной информации, озвученной в анонсе (упоминается «двузначная сумма в миллиардах крон»), речь идет о не менее 1,4 миллиарда долларов.

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Министр обороны страны Лунд Поульсен сообщил, что этих средств будет достаточно для приобретения двух новых инспекционных кораблей, двух беспилотников дальнего радиуса действия и двух дополнительных команд собачьих упряжек. Также планируется увеличить штат арктического командования. Важным шагом станет модернизация одного из трех основных аэропортов Гренландии для обслуживания истребителей F-35.

23 декабря избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия, входящая в состав Дании, должна стать собственностью Соединенных Штатов Америки. Будущий американский президент отметил, что владение Гренландией и контроль над ней «являются абсолютной необходимостью». По его словам, это нужно «в целях национальной безопасности и свободы во всем мире».

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