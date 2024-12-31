Минфин США пожаловался на китайских хакеров

Министерство финансов США заявляет, что его рабочие станции были взломаны в результате кибератаки со стороны Китая. Об этом пишет The New York Times.

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Утверждается, что хакер проник в систему ведомства 8 декабря, используя ключ безопасности. В результате были скомпрометированы некоторые несекретные документы.

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В США считают, что за атакой стоит группировка Advanced Persistent Threat (APT), которую считают аффилированной с руководством КНР. Пекин свою причастность к инциденту отрицает.

В ноябре председатель комитета Сената по разведке Марк Уорнер заявил, что Вашингтон обвиняет «китайских хакеров» в получении доступа к перепискам и звонкам 150 политиков в Вашингтоне. Жертвами киберпреступников могли стать высокопоставленные представители демократов и республиканцев, в том числе победивший на выборах президента Дональд Трамп.