Китаю следует поделиться данными о происхождении COVID-19, отметили во Всемирной организации здравоохранения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление ВОЗ.

По данным агентства, организация обратилась к Пекину на фоне пятой годовщины со дня появления первой статьи в СМИ о случаях респираторной инфекции в городе Ухань.

«Мы продолжаем призывать Китай поделиться данными и обеспечить доступ к ним, чтобы мы могли понять происхождение COVID-19. Это моральный и научный императив», — отметили в ВОЗ.

В организации разъяснили, что без прозрачности, обмена информацией, сотрудничества между странами мир не сможет должным образом предотвращать будущие эпидемии и пандемии и готовиться к ним

Ранее бывший высокопоставленный американский чиновник Роберт Редфилд сообщил, что COVID-19 с высокой долей вероятности был создан в рамках секретной программы по биооружию в лаборатории университета Северной Каролины.

По его мнению, на Китае также лежит ответственность. Она заключается не в лабораторной работе и создании конечного штамма вируса, а в том, что власти страны проигнорировали международные правила здравоохранения после того, как поняли, что «у них есть проблема» .