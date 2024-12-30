Трамп поддержал кандидатуру Джонсона в качестве спикера палаты представителей

Избранный президент Дональд Трамп поддержал спикера палаты представителей Майка Джонсона в его кампании по сохранении своего поста, написав в своей социальной сети, что республиканец из Луизианы получил его "полное и абсолютное одобрение".

"Спикер Майк Джонсон - хороший, трудолюбивый, религиозный человек. Он поступит правильно, и мы продолжим побеждать", - написал Трамп в понедельник.

Трамп, который начнет свой второй срок на посту президента 20 января, с планами масштабной программы реформ, сосредоточенной на иммиграции и других приоритетах, призвал свою партию держаться вместе в 2025 году. "Давайте не упустим эту великую возможность, которую нам дали", - добавил избранный президент.

Джонсон пообещал "быстро выполнить" повестку дня нового президента, сообщает NBC News. Выборы спикера состоятся в пятницу, когда начнется работа нового состава конгресса. Победа Трампа на выборах 2024 года должна быть подтверждена новым конгрессом 6 января.

Заявление Трампа последовало за недавними предупреждениями о том, что Джонсон может столкнуться с сопротивлением однопартийцев на пятничном голосовании. Республиканцы получили незначительное большинство в палате представителей в ноябре, имея 220 при большинстве в 218 мандатов. С тех пор член палаты представителей Мэтт Гетц, республиканец из Флориды, отказался от депутатских полномочий, чтобы выдвинуть свою кандидатуру в кабинет министров, в результате чего число республиканцев в палате представителей достигло 219. Вдобавок, член палаты представителей Томас Мэсси, республиканец от штата Кентукки, объявил на прошлой неделе, что не поддержит переизбрание Джонсона.

К тому же поддержка Джонсона среди некоторых членов Республиканской партии, похоже, пошатнулась на фоне его усилий по продвижению двухпартийного соглашения о расходах в конце года, которое было раскритиковано миллиардером Илоном Маском, близким союзником Трампа. В конечном итоге Джонсон принял вариант соглашения, который не включал в себя положение Трампа о повышении потолка долга, что разозлило некоторых консерваторов из-за отсутствия сокращения расходов. В этой связи высказанная Трампом поддержка нынешнему спикеру может остудить пыл некоторых республиканцев, которые собирались искать альтернативу Джонсону.