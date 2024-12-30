Хакеры взломали украинские телеканалы и предупредили об ударе "Орешником"

Неизвестные хакеры взломали украинские телеканалы, прервали трансляции и сообщили о возможной ракетной атаке на ряд городов. По их данным, удар якобы будет нанесен с помощью баллистической ракеты средней дальности «Орешник» в ближайшие часы, пишет портал «Абзац».

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Мирных граждан призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.

Ранее сообщалось, что граждан Украины периодически предупреждают о возможном ударе с помощью ракет этого типа.

Так, 23 декабря в 18:59 мск украинские мониторинговые ресурсы сообщили, что ВС РФ якобы запустили баллистическую ракету «Орешник». В 19:21 был дан отбой воздушной тревоге.