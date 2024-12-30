Берлин обвинил Маска в попытке повлиять на выборы в Германии

Правительство Германии обвинило Илона Маска в попытке вмешаться в избирательную кампанию в стране. Представитель правительства Кристиана Хоффманн заявила, что свобода слова "скрывает величайшую бессмыслицу" после того, как Маск поддержал партию "Альтернатива для Германии" (АдГ).

"Это действительно тот случай, когда Илон Маск пытается повлиять на федеральные выборы", - сказала Хоффманн после постов Маска на X (бывший Twitter, сервис заблокирован в РФ - прим. "РГ") и опубликованной им в выходные статьи в поддержку АдГ.

Маск часто высказывался о немецкой политике, даже назвав канцлера Олафа Шольца "дураком" в своей социальной сети X в прошлом месяце. Тем не менее, его недавние открытые призывы к немецким избирателям поддержать АдГ, которую федеральные власти Германии классифицируют как подозреваемую в экстремизме партию, вызвали возмущение и обвинения в тревожном вмешательстве в ведущую экономику Европы, отмечает Guardian.

Маск: АдГ является единственной партией, которая приведет Германию к реформам

Ранее в декабре Маск написал на X: "Только АдГ может спасти Германию". В своем посте он поделился видео немецкого правого инфлюенсера Наоми Зайбт, которая раскритиковала Фридриха Мерца, консервативного лидера и претендента на пост канцлера ФРГ. В выходные он выступил с редакционной статьей в газете Welt am Sonntag, в которой утверждал, что Германия балансирует на грани экономического и культурного коллапса, защищая АдГ от обвинений в радикализме и высоко оценивая подход партии к экономике, включая регулирование и налоговую политику. Редактор отдела правоцентристской газеты Ева Мари Когель написала на X, что она подала заявление об отставке в знак протеста против решения редколлегии опубликовать статью.

Следом последовала реакция представителей всего политического спектра Германии: министр здравоохранения Карл Лаутербах из Социал-демократической партии Шольца (СДПГ) назвал его вмешательство "недостойным и весьма проблематичным", а Мерц назвал его "навязчивым и самонадеянным". Левоцентристская коалиция канцлера Олафа Шольца распалась в ноябре, что побудило его инициировать всеобщие выборы в феврале, на семь месяцев раньше запланированного срока. Ожидается, что его СДПГ проиграет блоку Мерца ХДС/ХСС на фоне раздражения избирателей по поводу стоимости жизни и слабого экономического роста в ФРГ.

АдГ занимает второе место в опросах с 19 процентами голосов, уступая ХДС/ХСС с 31 процентов. Стабильно высокие результаты АдГ могут осложнить создание коалиции после выборов, поскольку победителю придется искать до двух партнеров для создания правящего большинства. Все основные партии исключили сотрудничество с АдГ на уровне земель или на федеральном уровне.