Берлин обвинил Илона Маска в попытке повлиять на выборы в Германии

Правительство Германии обвинило Илона Маска в попытке вмешаться в избирательную кампанию в стране. Представитель правительства Кристиана Хоффманн заявила, что свобода слова "скрывает величайшую бессмыслицу" после того, как Маск поддержал партию "Альтернатива для Германии" (АдГ).

Берлин обвинил Маска в попытке повлиять на выборы в Германии
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"Это действительно тот случай, когда Илон Маск пытается повлиять на федеральные выборы", - сказала Хоффманн после постов Маска на X (бывший Twitter, сервис заблокирован в РФ - прим. "РГ") и опубликованной им в выходные статьи в поддержку АдГ.

Маск часто высказывался о немецкой политике, даже назвав канцлера Олафа Шольца "дураком" в своей социальной сети X в прошлом месяце. Тем не менее, его недавние открытые призывы к немецким избирателям поддержать АдГ, которую федеральные власти Германии классифицируют как подозреваемую в экстремизме партию, вызвали возмущение и обвинения в тревожном вмешательстве в ведущую экономику Европы, отмечает Guardian.

Маск: АдГ является единственной партией, которая приведет Германию к реформам

Ранее в декабре Маск написал на X: "Только АдГ может спасти Германию". В своем посте он поделился видео немецкого правого инфлюенсера Наоми Зайбт, которая раскритиковала Фридриха Мерца, консервативного лидера и претендента на пост канцлера ФРГ. В выходные он выступил с редакционной статьей в газете Welt am Sonntag, в которой утверждал, что Германия балансирует на грани экономического и культурного коллапса, защищая АдГ от обвинений в радикализме и высоко оценивая подход партии к экономике, включая регулирование и налоговую политику. Редактор отдела правоцентристской газеты Ева Мари Когель написала на X, что она подала заявление об отставке в знак протеста против решения редколлегии опубликовать статью.

Следом последовала реакция представителей всего политического спектра Германии: министр здравоохранения Карл Лаутербах из Социал-демократической партии Шольца (СДПГ) назвал его вмешательство "недостойным и весьма проблематичным", а Мерц назвал его "навязчивым и самонадеянным". Левоцентристская коалиция канцлера Олафа Шольца распалась в ноябре, что побудило его инициировать всеобщие выборы в феврале, на семь месяцев раньше запланированного срока. Ожидается, что его СДПГ проиграет блоку Мерца ХДС/ХСС на фоне раздражения избирателей по поводу стоимости жизни и слабого экономического роста в ФРГ.

АдГ занимает второе место в опросах с 19 процентами голосов, уступая ХДС/ХСС с 31 процентов. Стабильно высокие результаты АдГ могут осложнить создание коалиции после выборов, поскольку победителю придется искать до двух партнеров для создания правящего большинства. Все основные партии исключили сотрудничество с АдГ на уровне земель или на федеральном уровне.