В Лондоне грабитель ограбил особняк на £10,4 млн

В Лондоне под Новый год произошло крупное ограбление. Злоумышленник прокрался в особняк и похитил уникальные ювелирные изделия общей стоимостью £10,4 млн (1,325 млрд рублей), пишет Mirror.

По данным газеты, взломщик действовал в одиночку. Он воспользовался тем, что хозяев особняка не было дома, проник в здание, похитил бриллиантовое кольцо Graff весом 10,73 карата, два бриллиантовых кольца De Beers Butteryfly, кольцо Hermes весом 3,03 карата, аквамариновое кольцо.

Кроме того, вор забрал браслет из золота и изумрудов, бриллиантовые серьги, бриллиантовые, сапфировые, золотые, платиновые колье, ожерелье Niloticud Lumiere, сумки бренда Hermes стоимостью £150 тыс. (19,1 млн рублей).

По данным следствия, изделия похитил белый мужчина в возрасте от 20 до 30 лет, среднего телосложения, одетый в темную толстовку с капюшоном, брюки-карго и серую бейсболку.

Пауло Робертс, сотрудник уголовного розыска лондонской полиции, уточнил, что большинство драгоценностей имеют характерный и уникальный дизайн, а потому легко выделяются из числа остальных.

Также правоохранитель охарактеризовал действия грабителя как «наглые» и уточнил, что украденные драгоценности имеют для их хозяев не только материальную, но и «сентиментальную ценность».

Хозяева драгоценностей заявили, что за информацию о грабителе, которая поспособствует его поимке и возвращению украденного, готовы выплатить £1,5 млн (191 млн рублей).