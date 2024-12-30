Администрация Эрдогана: Турция полностью разорвала отношения с Израилем

Отношения между Турцией и Израилем из-за ситуации в Газе полностью разорваны. Об этом говорится в заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям администрации президента Турции.

Данное заявление последовало в ответ на появившиеся в ряде израильских СМИ сообщения о том, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган якобы контактировал с властями Израиля по вопросу возможного восстановления отношений между Анкарой и Тель-Авивом.

В администрации президента Турции подчеркнули, что не может быть и речи о том, чтобы Эрдоган звонил израильским властям.

"В новостях израильских СМИ, которые приводятся в качестве основы для обвинений, выдвигаются необоснованные утверждения о том, что "Турция встречалась со своими собеседниками, ЦАХАЛом (Армия обороны Израиля - прим. "РГ") и подразделениями безопасности по каналам связи, - отмечается в заявлении. - С другой стороны, было установлено, что некоторые СМИ в Турции исказили это необоснованное утверждение как "Эрдоган позвонил в Израиль".

В администрации Эрдогана также подчеркнули, что отношения между Турцией и Израилем были разорваны полностью в результате геноцида Израиля в Газе. Впоследствии, говорится в заявлении, никаких шагов по нормализации отношений между странами предпринято не было.