Зеленский ликвидировал медкомиссии на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 30 декабря, подписал закон об устранении медико-социальных экспертных комиссией с 1 января 2025 года.

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Согласно нововведению, их функцию станут выполнять так называемые экспертные комиссии, которые будут заниматься оценкой здоровья и физических показателей человека.

Они будут открыты в крупных медучреждениях. При этом анализ и итоговый вердикт о состоянии обратившегося будет составляться на основе Международной классификации функционирования, передает ТАСС.

Зеленский в четверг подписал закон, согласно которому впервые покинувшие воинскую часть украинцы получат возможность вернуться на службу.

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