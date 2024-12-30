В Словакии ответили на высказывание Зеленского о «втором энергетическом фронте»

Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо намереваться открыть «второй энергетический фронт», являются «чушью». Об этом в понедельник, 30 декабря, заявили в пресс-службе словацкого МИД.

Министерство также отвергло все обвинения в адрес Фицо касательно «воображаемого» союза с президентом РФ Владимиром Путиным. Представители ведомства выразили надежду на более уважительный тон дальнейшей коммуникации между Киевом и Братиславой, однако подчеркнули, что в текущий момент слова Зеленского вызывают только недоумение.

— Зеленский угрожает Словакии Европейским сообществом, в котором его страна еще даже не состоит. Все это, однако, может быстро обернуться против самой Украины, — передает сообщение словацкого МИД «ПолитАналитика».

27 декабря Фицо заявил, что Братислава будет отслеживать ситуацию с поставками российского газа в Европу с начала 2025 года и рассмотрит вариант ответных мер против Украины в случае остановки транзита топлива через ее территорию, в том числе и вариант полного прекращения подачи электроэнергии стране.