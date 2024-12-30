Маск назвал Зеленского чемпионом за «одно из величайших ограблений» США

Американский бизнесмен и основатель космической компании SpaceX Илон Маск назвал президента Украины Владимира Зеленского «чемпионом всех времен».

Об этом он написал в соцсети X, тем самым прокомментировав сообщение о выделении США помощи для Украины в размере 2,5 миллиарда долларов.

«Чемпион всех времен», — подчеркивает Маск.

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Зеленский, по мнению американского бизнесмена, достоин такого звания за «одно из величайших ограблений» США.