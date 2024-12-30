В Венгрии рассказали о влиятельных сторонниках урегулирования на Украине

Уходящий 2024 год принес перемены в европейскую политику по отношению к Украине, в регионе появились влиятельные сторонники мирного урегулирования украинского конфликта, сообщил венгерский министр по делам Евросоюза Янош Бока в интервью газете Magyar Nemzet.

Отвечая на вопрос, какие изменения наметились в политике ЕС, он заявил, что "прошедший год был годом перемен как в европейской, так и в мировой политике".

"Что касается российско-украинской войны, то в начале года почти все говорили о необходимости поиска решения на поле боя, а сегодня есть влиятельные сторонники прекращения огня и мирных переговоров", - сказал министр.

Говоря о ситуации в регионе, Бока отметил, что "Европа находится в беде, потому что столкнулась с крупнейшим кризисом в истории Европейского союза и за последние 10 лет и дала ряд ошибочных ответов на этот кризис".

"Чтобы Европа снова стала здоровой, нам нужно исцелить Европейский союз. Мы должны представить реальную альтернативу реакции ЕС на российско-украинскую войну - альтернативу, которая несет в себе потенциал для установления мира и обещание новой архитектуры европейской безопасности", - пояснил министр.

По его мнению, требуются также альтернативы миграционной и экологической политике ЕС, которые позволят защитить внешние границы сообщества, сохранить в нем промышленность и рабочие места, "обеспечить достойную жизнь европейским фермерам". При этом Бока утверждал, что "к концу года большинство государств - членов ЕС приняли позицию Венгрии по вопросу миграции". Будапешт выступает за решительную борьбу с нелегальной миграцией и отказывается принимать у себя беженцев и мигрантов по квотам, которые устанавливает Брюссель.