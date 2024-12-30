Вашингтон передаст Киеву 15 миллиардов долларов, полученных от доходов от замороженных российских активов. Об этом в понедельник, 30 декабря, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По словам чиновника, соответствующий договор между украинским минфином и Всемирным банком уже оформлен. Все полученные средства, как сказал министр, пойдут на социальные и гуманитарные нужды.

— США предоставят Украине 15 миллиардов долларов, — передает слова Шмыгаля URA.ru.

Премьер-министр Украины 24 декабря сообщил о том, что Киев получил первые средства за счет замороженных российских активов.

19 декабря саммит Евросоюза постановил, что замороженные активы России останутся заблокированными до конца боевых действий и «выплаты Киеву компенсаций».

Каллас рассказала, как ЕС может использовать замороженные активы России

Президент США Джо Байден объявил о выделении почти 2,5 миллиарда долларов военной помощи Украине. Американский лидер отметил, что переданные деньги Киев будет тратить на защиту своего суверенитета.

При этом глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что общий объем военной поддержки украинских властей со стороны союзников превысил 119 миллиардов долларов с начала спецоперации.