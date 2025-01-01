Пашинян объявил руководящей идеологией «реальную» Армению

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в новогоднем обращении объявил руководящей идеологией «реальную» Армению в границах Армянской ССР.

«Реальная Армения... должна стать руководящей идеологией», — цитирует его РИА Новости.

Пашинян отметил, что ключевое восприятие идеологии заключается в том, что государство — это инструмент для обеспечения безопасности, благополучия, счастья, сохранения идентичности и развития своих граждан.

Ранее Пашинян заявил, что решение Армении отказаться от границ, которые существовали в составе СССР, может означать отказ республики от государственности и независимости.