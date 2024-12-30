Зурабишвили лишили госохраны за нарушение Конституции Грузии

Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили лишена государственной охраны за нарушение Конституции страны, следует из подписанных президентом Михаилом Кавелашвили изменений в закон «О госохране», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Ранее законом определялось, что в течение года по окончании пребывания на посту президенту, премьер-министру и председателю парламента сохранялась государственная охрана, однако в контексте изменений в законодательство в случае подтверждения Конституционным судом нарушений во время выполнения своих обязанностей персональная охрана не предусмотрена.

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В прошлом году КС Грузии признал нарушение со стороны Зурабишвили Основного закона за несогласованные с правительством визиты за рубеж.