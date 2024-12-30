Додон назвал виновных в энергокризисе в Молдавии

Бывший президент, лидер Партии социалистов Молдавии Игорь Додон считает, что виновником энергетического кризиса в стране является президент Майя Санду и правительство, сформированное ее правящей Партией действия и солидарности.

"Мы стали свидетелями беспрецедентного энергетического кризиса - я не припомню подобных сложных периодов, как сейчас. Действующая власть может обвинять кого угодно - русских, украинцев, инопланетян, но непосредственную ответственность за него несет правительство Майи Санду. Они виноваты в том, что мы оказались в этой ситуации", - сказал Додон в видеообращении к гражданам страны в телеграм-канале.

Он подчеркнул, что кризис "отбросил страну в 90-е годы, с веерными отключениями электричества, с огромными проблемами для граждан, неопределенностью в завтрашнем дне".

"К сожалению, мы столкнулись не только с энергетическим, но и с экономическим и социальным кризисами. В 2024 году мы убедились, что у нас самая некомпетентная власть за годы независимости", - добавил Додон, отметив, что "вместо решения проблем граждан, подготовки страны к зиме власти были заняты агитацией на выборах президента и референдуме о вступлении в ЕС, которые провалились внутри страны и были сфальсифицированы за счет голосования на зарубежных участках".

В понедельник Санду призвала граждан страны рационально использовать энергию в условиях кризиса, ответственность за который возложила на Россию.

28 декабря "Газпром" уведомил газораспределительную российско-молдавскую компанию "Молдовагаз", что с 1 января 2025 года останавливает поставки в Молдавию из-за нарушений ей контракта и отказа урегулировать задолженность.

Власти Молдавии и Приднестровья ввели режим чрезвычайного положения для управления кризисной ситуацией. В Приднестровье запланировали с января отключить централизованное отопление жилых домов и подачу горячей воды. Расположенная здесь Молдавская ГРЭС будет переведена на уголь и сможет снабжать электроэнергией только левый берег Днестра. Молдавии же придется закупать электроэнергию в Румынии, где она гораздо дороже. Газом Молдавия снабжается из других источников.