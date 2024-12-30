Лукашенко раскрыл, почему беглые оппозиционеры простятся на родину

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что некоторые представители оппозиционно настроенных белорусов, находящихся за рубежом, просят о возможности вернуться в республику.

"Как сегодня беглые. Уехали за границу. Посудомойками им предложили работать - врачам, учителям. - А мы не хотим посудомойками. - Ну тогда идите на улицу. Просятся обратно", - сказал Лукашенко, общаясь с работниками Минского метрополитена на открытии новых станций, напомнив о протестных событиях еще 90-х годов прошлого века и бастующих тогда машинистах метро, сообщает агентство БелТА.

По словам Лукашенко, именно поэтому была создана комиссия под руководством Генпрокурора для рассмотрения обращений находящихся за рубежом граждан.

"Идите, объясняйтесь. Если не взрывали, не поджигали метро, упаси господь, приезжайте, работайте. Но если совершили правонарушение или закон нарушили - отвечайте. Вот точно так было с машинистами", - провел аналогии глава государства.

Он продолжил, что тогда машинисты хотели показать, что без них ничего существовать не может.

"Будет существовать. И без машинистов, и без строителей, и без президента этого. Свято место пусто не бывает. Все будет существовать. Поэтому помните это и цените эти метры не только под землей, но и наверху, где нам придется жить и нашим детям", - призвал президент.

Лукашенко в феврале 2023 года подписал указ "О рассмотрении обращений находящихся за рубежом граждан Республики Беларусь по вопросам совершения ими правонарушений". Была создана комиссия, в ее состав вошли представители власти, общественных организаций и СМИ. В комиссию до конца 2024 года могут обратиться желающие вернуться на родину граждане Белоруссии, которые в период с 1 января 2020 года до вступления в силу этого указа совершили административные правонарушения или преступления протестной направленности, а также опасаются возвращения в страну в связи с возможной причастностью к таким правонарушениям. При этом эти лица должны раскаяться в содеянном и проинформировать комиссию о готовности после возвращения принести публичные извинения и возместить причиненный ущерб.