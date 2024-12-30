Украина возлагает большие надежды на предстоящее председательство Польши в Европейском союзе (ЕС) и ожидает ряд «решительных и важных решений».

Об этом заявил представитель министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, передает Do Rzeczy.

«Мы возлагаем большие надежды. Польша – наш близкий друг и союзник. Мы ожидаем, что за это время может быть принят ряд решительных и важных решений, учитывая лидерство, которое Польша проявила с первых дней в поддержке Украины, даже в первые дни полномасштабной российской агрессии против Украины», — заявил Тихий.

По его словам, речь идет о прогрессе на пути членства Украины в ЕС. Кроме того, представитель внешнеполитического ведомства понадеялся на увеличение военной поддержки Киева, и повышение «стоимости» конфликта для Москвы.

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Тихий также подчеркнул, что Украина надеется на введение новых санкций в отношении России.

1 января 2025 года председательство в ЕС переходит к Польше от Венгрии. По мнению политолога Александра Рара, Польша посвятит председательство дальнейшей милитаризации Европы на фоне противостояния с Россией.