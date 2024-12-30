Избранный президент-республиканец Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что Республиканская партия совершила «одно из самых глупых политических решений», принятых за последние годы, отменив потолок госдолга США.

«Не было никакой причины делать это — МЫ НИЧЕГО НЕ ДОБИЛИСЬ, и мы ничего не получили за это — главная причина, по которой спикер ушел в отставку. Это была проблема Байдена, а не наша. Теперь это становится нашей проблемой. Демократам все равно, где может оказаться наша страна. На самом деле, они предпочли бы «Депрессию», если это повредит Республиканской партии», – сказал Трамп.

Избранный президент США сравнил нынешнюю ситуацию с 1929 годом, когда случилась Великая депрессия — мировой экономический кризис, стартовавший с краха американского фондового рынка и длившийся десять лет, пишет РБК.

Трамп пригрозил миру последствиями за уход от долларов

Госдолг США по состоянию на 30 декабря составляет примерно $36,1 трлн долларов. Дефолт, когда государство не сможет брать новые кредиты на покрытие старых, а своих средств рассчитаться не хватит, возможен в США в том случае, если парламент запретит федеральному правительству повышать лимит госдолга.