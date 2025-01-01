Зеленский заявил о желании и способности Трампа «принести мир»

Избранный президент США Дональд Трамп хочет и может добиться мирного разрешения украинского конфликта. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в новогоднем обращении, видео опубликовано в Telegram.

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«Это не уличная разборка, где нужно утихомирить две стороны. <...> я верю, что мы вместе с США способны <...> принудить Россию к справедливому миру», — подчеркнул политик. По его словам, Соединенные Штаты были с Украиной с первых минут начала конфликта. Зеленский понадеялся, что они будут с Киевом «и в первые минуты мира».

Политик также заявил, что в разговорах с американскими политиками, среди которых был и Трамп, и действующий президент США Джо Байден, всегда подчеркивалось то, что «Украина победит».