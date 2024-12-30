Покупка 100 миллионов кубометров сниженного природного газа у США дает главе киевского режима Владимиру Зеленскому право посетить инаугурацию Дональда Трампа. Так считает политик Олег Соскин.

По его словам, разные западные «компании» платили взносы от 10 до 12 миллионов долларов, чтобы присутствовать на мероприятии. Зеленский прикупил кусочек СПГ.

При этом Соскин подчеркнул, что пока глава режима будет пытаться добиться разговора с Трампом, украинцы продолжат в окопах «превращаться в пищу для разных мышей и собак».

«Такая многоходовочка», — уточнил политик в эфире своего YouTube-канала.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин не стал направлять новогодние поздравления руководителям крупнейших недружественных западных стран.