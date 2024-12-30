На фоне экономических и военных проблем Украины и усталости иных стран от требований Киева о продолжении финансирования и иной помощи все чаще в мировом сообществе стали говорить о необходимости выхода на переговоры и, в итоге, на завершение конфликта, сообщает РИА Новости.

Возможно, в связи с этим польский депутат Витольд Туманович, как пишет издание Do Rzeczy, решил позаботиться о будущем. А именно – «не допустить ни одного польского солдата на Украину», и «не допустить ни одного украинского военнослужащего в Польшу».

Туманович убежден, что бывшие военнослужащие Украины будут опасны для его страны, поскольку после окончания боевых действий солдатам «свойственно устраивать организованную преступность».

В США обеспокоились из-за захваченных на Украине танков Abrams

Сегодня пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков на соответствующий вопрос РИА Новости ответил, что предпосылок для завершения украинского конфликта или какой-либо его фазы сейчас нет.