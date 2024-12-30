Кобахидзе обратился с призывом к Саакашвили

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе призвал быть осторожным в высказываниях экс-президента Михаила Саакашвили, который хочет, чтобы основатель правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили покинул страну как бывший сирийский лидер Башар Асад.

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Накануне во время выступления на заседании суда по видеосвязи Саакашвили заявил, что свободные выборы в Грузии не пройдут до тех пор, пока грузинский народ не войдет в дом Иванишвили и не полюбуется его домашним аквариумом, в котором, по слухам, водятся акулы, как сирийцы вошли во дворец Асада, когда тот покинул страну. По словам Саакашвили, "это время настанет очень скоро, так как Иванишвили не понимает, что у него еще есть какой-то шанс избежать осмотра его аквариума".

"Я бы призывал Саакашвили к большей осторожности. Все его заявления - пустые слова, у его заявлений нет никакой цены и смысловой нагрузки. Саакашвили должен следить за собой, он совершил множество преступлений перед грузинским государством и народом, соответственно, на его месте я бы осторожнее относился к своим заявлениям", - сказал Кобахидзе журналистам, комментируя высказывание экс-президента.

Премьер также отметил, что оппозиция в Грузии находится "в режиме самоликвидации" и заявление Саакашвили, которого Кобахидзе назвал "лидером радикальной оппозиции", служит отражением этого.

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Саакашвили, который сейчас является гражданином Украины, покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из них политика заочно приговорили к трем и еще шести годам лишения свободы. Дела о разгоне митинга оппозиции 7 ноября 2007 года, разгроме офиса грузинской телекомпании "Имеди" и растрате государственных средств в размере около 9 млн лари (более $3,2 млн) находятся на рассмотрении. В октябре 2021 года Саакашвили тайно прибыл в Грузию, но был задержан, после чего ему было предъявлено новое обвинение - в незаконном пересечении границы. В мае 2022 года из-за ухудшения состояния здоровья его доставили в частную тбилисскую клинику "Вивамед", где он находится по настоящее время.