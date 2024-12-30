Премьер Молдавии поручил упростить национализацию энергетических активов

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан распорядился упростить правила национализации собственности в сфере энергетики на фоне кризиса.

Такое распоряжение он отдал министру юстиции Веронике Михайловой-Морару на заседании правительства.

"Мы должны избавиться от любых инструментов, которые могут использоваться для нашего шантажа. В связи с этим, госпожа Морару, следующие три недели прошу пересмотреть все законодательство в области национализации таким образом, чтобы мы могли действовать там, где у нас есть стратегические активы, которые были получены собственниками с помощью давления и шантажа. Эти активы необходимо вернуть", - сказал Речан на заседании, которое транслировалось пресс-службой правительства.

Премьер призвал министров разработать меры поддержки населения и бизнеса в связи с ожидающемся подорожанием электроэнергии.

На прошлой неделе "Газпром" уведомил газораспределительную российско-молдавскую компанию "Молдовагаз", что с 1 января 2025 года останавливает поставки в Молдавию из-за нарушений контракта молдавской стороной и отказа урегулировать задолженность за потребленное топливо. Как заявлял Речан, в этом случае потребители Молдавии столкнутся с подорожанием электроэнергии, которую правый берег Днестра закупает у Молдавской ГРЭС (Приднестровье) по сниженной цене. В этой ситуации Молдавии придется закупать электроэнергию в Румынии. Однако пропускные способности электросетей в этом направлении ограничены, жителям республики необходимо снизить потребление примерно на 10% в часы пик, чтобы избежать аварийных отключений. В противном случае власти страны будут вынуждены прибегнуть к веерным отключениям электроэнергии.