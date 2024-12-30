Новый президент Грузии Михаил Кавелашвили заявил, что Тбилиси стремится стать полноправным членом Европейского союза (ЕС), поскольку это исторический выбор народа. Его слова приводит «Интерфакс».

Глава государства подчеркнул, что в этом вопросе часто используются спекуляции как внутри страны, так и на международной арене.

«К сожалению, подобные спекуляции служат поляризации нашего общества, поэтому наш долг противопоставить этим спекуляциям правду, а она заключается в том, что Грузия никуда не сворачивала с курса на евроинтеграцию», — указал Кавелашвили.

Он также заявил о намерении углублять отношения с Соединенными Штатами. Президент выразил надежду, что с администрацией Дональда Трампа «стратегические отношения между странами будут восстановлены».

В Евросоюзе назвали условие по переговорам о евроинтеграции Грузии

Накануне избранный президент Грузии Михаил Кавелашвили официально вступил в должность. Его предшественница, Саломе Зурабишвили, отказывалась признавать итоги выборов и до последнего не соглашалась покидать Президентский дворец, но все же сделала это и присоединилась к протестующим. По словам Зурабишвили, уйдя с поста, она забрала с собой «легитимность и флаг».

Несколько тысяч сторонников встретили ее аплодисментами и направились к зданию парламента.