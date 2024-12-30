Грузия нацелена на то, чтобы стать полноправным членом ЕС, и это исторический выбор грузинского народа, сказал Михаил Кавелашвили на ежегодной конференции грузинских послов. Об этом информирует «Интерфакс».

Он отметил, что «нерушим и наш другой приоритет – углублять отношения с США» и выразил надежду на то, что стратегические отношения между Грузией и Америкой при новой американской администрации будут восстановлены.

В Евросоюзе назвали условие по переговорам о евроинтеграции Грузии

Михаил Кавелашвили также подчеркнул, что прозападный курс Тбилиси в последние годы часто используется для разного рода спекуляций как внутри, так и за пределами страны.

«К сожалению, подобные спекуляции служат поляризации нашего общества, поэтому наш долг противопоставить этим спекуляциям правду, а она заключается в том, что Грузия никуда не сворачивала с курса на евроинтеграцию», – сообщил он.

29 декабря экс-президент Саломе Зурабишвили покинула дворец Орбелиани, ее проводили аплодисментами около трех тысяч сторонников. Избранный глава государства Михаил Кавелашвили принял присягу и официально вступил в должность президента Грузии.