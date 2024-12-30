Каллас рассказала, как ЕС может использовать замороженные активы России

Кая Каллас в беседе с журналистами германского издания Die Welt снова заявила, что Евросоюз может использовать все замороженные в Европе российские активы для финансирования поддержки Киева.

По оценке главы европейской дипломатии, «военная мощь Украины сегодня подготовит почву для будущих переговоров», поэтому ЕС должен сосредоточиться на оказании поддержки Киеву, информирует ТАСС. Также она назвала важными дискуссии о скорейшем завершении конфликта.

Ранее Россия уже предупреждала ЕС, что все замороженные активы страны следует вернуть, поскольку их блокировка является грубейшим нарушением международных норм и принципов мировой финансовой системы.

В РФ доходы от замороженных активов Запада направляют на поддержку регионов

По оценкам Еврокомиссии, заморожены российские активы в размере более 200 млрд евро, 176 млрд евро находятся на счетах депозитария Euroclear.