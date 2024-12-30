Канцлер Германии Олаф Шольц выразил соболезнования в связи со смертью 39-го президента США Джимми Картера.

"Мы скорбим вместе с нашими американскими друзьями по бывшему президенту Джимми Картеру", - написал глава правительства ФРГ в X. "США теряют [в его лице] активного поборника демократии, мир теряет большого посредника, который вступался за мир на Ближнем Востоке и права человека", - отметил Шольц.

Джимми Картер, занимавший пост президента США с 1977 по 1981 год, умер в возрасте 100 лет 29 декабря в своем доме в штате Джорджия.