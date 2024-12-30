Власти Китая пытаются остановить волну задержаний бизнесменов

Власти КНР пытаются остановить ряд массовых задержаний предпринимателей в разных регионах страны. Об этом пишет Financial Times (FT).

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По данным издания, задержания усиливают беспокойство предпринимательского сообщества, что может замедлить экономический рост Китая.

Так, в текущем году в Китае были задержаны топ-менеджеры более 80 крупных компаний. Большинство задержаний были проведены по указанию властей регионов, которые не связаны с их бизнес-активностью. Китайские СМИ назвали эти решения «рыбалкой на дальние дистанции».

Аналитики считают, что задержания могут быть связаны с ухудшением финансового положения местных органов власти. По словам неназванного бизнесмена из Пекина, задержания создали атмосферу страха среди учредителей компаний.

Китайский бизнес начал создавать отдельные юрлица для работы с Россией

В ноябре сообщалось, что министр обороны Китая Дун Цзюнь находится под следствием, его подозревают в коррупции. Власти Китая начали расследование в отношении Дун Цзюня в связи с коррупционным скандалом, затронувшим руководство Народно-освободительной армии страны (НОАК).