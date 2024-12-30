Британский политик Куртен заявил, что Россия не является врагом Запада
Британский политик, лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен выразил мнение, что Россия не является врагом для стран Запада.
Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети X.
«Россия нам не враг», — написал Куртен. К посту он прикрепил кадры с российским триколором.
Он также призывал к прекращению конфликта на Украине после слов Владимира Путина о последствиях вовлеченности стран НАТО в боевые действия. В НАТО должны стремиться к деэскалации конфликта на Украине и прекращению агрессии против Москвы, указал Куртен.
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В свою очередь председатель британской правой партии Reform UK Найджел Фарадж высказывал мнение, что в конфликте на Украине сторонам придется пойти на компромиссы ради достижения мирных договоренностей. Фарадж отметил, что в нынешней ситуации существует два выбора — пойти на переговоры или продолжать спонсировать военный конфликт.