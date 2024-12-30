Уходящий 2024 год стал провальным для президента Украины Владимира Зеленского из-за утраты легитимности и участия в «курской афере», что дискредитировало его как верховного главнокомандующего и подорвало международные позиции Украины, заявил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

Он охарактеризовал 2024 год как провал для Зеленского. В своей колонке на медийной платформе «Смотрим.ру» он отметил несколько ключевых событий, которые, по его мнению, привели к этому, сообщает ТАСС.

Медведчук подчеркнул, что Зеленский утратил легитимность 21 мая, что стало началом его проблем. Он также отметил, что президент Украины дискредитировал себя в качестве верховного главнокомандующего, ввязавшись в «курскую аферу». Дополнительно, Зеленский оказался замешан в коррупционный скандал на дипломатическом фронте, что, по мнению политика, окончательно подорвало его международные позиции.

Также Медведчук добавил, что 2024 год стал датой разрушения западной гегемонии в мире. По его словам, это падение произошло по трем основным параметрам: военному, экономическому и политическому.

По данным Associated Press, западные и украинские чиновники выразили опасения, что атака на Курскую область ослабила линию фронта на Украине, которая теряет позиции под давлением российских сил.

Атака на Курскую область была ошибкой Генштаба ВСУ, который отозвал войска с восточного фронта для участия в операции, не оправдавшей ожиданий стратегов, отметило издание Le Temps.

В то же время американские чиновники считают, что Россия может вытеснить украинские войска из Курской области в ближайшие месяцы, что лишит Киев важного козыря в ожидаемых мирных переговорах с Россией.