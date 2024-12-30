В Польше прохожие потребовали от украинской телеведущей покинуть страну

Украинская телеведущая Ольга Фреймут в своем аккаунте в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказала, что в Польше местный житель со словами «Слава Путину!» потребовал от нее покинуть страну.

Фреймут поделилась историей о том, как она застряла в машине такси на выезде с парковки. В какой-то момент местный житель, услышав украинскую речь, набросился на нее и начал кричать «Слава Путину!». Кроме того, ее оскорбляли пожилые женщины, предлагавшие ей покинуть страну.

«Теплый» прием в Варшаве. Подбежал крупный поляк и начал кричать: «Курва, слава Путину!» — поделилась телеведущая.

До этого украинское агентство УНИАН со ссылкой на главу министерства национального единства Украины Алексея Чернышова сообщало, что половина уехавших граждан Украины призывного возраста готовы вернуться на родину, если у них будет бронь от мобилизации.

Также РБК со ссылкой на Государственную пограничную службу страны сообщало, что на Украине наблюдается резкий рост числа желающих пересечь границу.