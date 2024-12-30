Байден отреагировал на смерть Картера

На сайте Белого Дома опубликовано заявление президента Америки Джо Байдена об объявлении 9 января 2025 года днем траура на всей территории страны.

Байден призвал граждан США «собраться в этот день, чтобы почтить память президента Джеймса Эрла Картера-младшего». Также на 30 дней со дня смерти Картера будут приспущены флаги США на всех общественных и государственных объектах.

Как отмечает РБК, Джимми Картер, 39-й президент США, находившийся на этом посту с 1977 по 1981 годы, скончался в возрасте 100 лет 29 декабря в своем доме в городе Плейнс штата Джорджия. О смерти Картера сообщил его сын Джеймс.

Картер в последние годы страдал от онкологического заболевания. В феврале 2023 года он отказался продолжать лечение и решил провести остаток жизни со своей семьей.

Соболезнования по поводу кончины Картера принесли Байден и избранный президент США Дональд Трамп.

Масштабная церемония прощания с Картером пройдет в Вашингтоне

Картер был старейшим из всех экс-президентов Соединенных Штатов. После отставки он активно занимался благотворительностью в сфере защиты прав человека, за что в 2002 году был удостоен Нобелевской премии мира.