Супруга Асада не сможет вернуться в Великобританию

Супруга экс-президента Сирии Башара Асада Асма Асад не сможет вернуться в Великобританию, поскольку у нее истек срок действия паспорта страны. Об этом сообщает газета The Times.

По ее информации, документ стал недействительным в 20220 году. Неизвестно, по какой причине это произошло: из-за того, что бывшая первая леди сама не продлила срок действия, или ей препятствовали британские власти, говорится в материале.

Источники в МИД Великобритании подтвердили изданию, что у Асмы Асад не действующего паспорта Соединенного Королевства. Глава министерства Иветт Купер не планирует разрешать ей въезд на территорию государства, заявили собеседники газеты.

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Жена Башара Асада родилась в Британии, она также имеет сирийское гражданство. Сейчас она проходит лечение в Москве, женщина больна лейкемией.

Ранее стало известно, что упруга свергнутого президента Сирии решила развестись с ним после 24 лет брака. Такое решение, согласно статье The Jerusalem Post, она приняла после переезда в Россию — в связи с тем, что ее не устроила жизнь здесь.