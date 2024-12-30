Новый президент Грузии запретил маски и лазеры на митингах

Президент Грузии Михаил Кавелашвили в день своей инаугурации подписал закон, который запрещает носить маски на митингах и использовать лазеры. Документ опубликован на портале Законодательного вестника Грузии, передает ТАСС.

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Согласно поправкам в закон «О собраниях и манифестациях», гражданам Грузии запрещается закрывать лицо маской или другими средствами, а также применять пиротехнику и лазеры, которыми протестующие светят в глаза полицейских и камеры наблюдения.

Как отмечает агентство, на портале Законодательного вестника опубликован также ряд других законов, принятых в ускоренном порядке грузинским парламентом. Среди них поправки, которые лишают президента государственной охраны после истечения срока его полномочий.

Инаугурация шестого президента Грузии состоялась 29 декабря. Впервые это были непрямые выборы. Его предшественница Саломе Зурабишвили не признает Кавелашвили.