В Эстонии скончался бывший президент Рюйтель

В Эстонии в возрасте 96 лет умер бывший президент Арнольд Рюйтель.

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Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«Канцелярия президента Республики с глубокой скорбью сообщает, что Арнольд Рюйтель, президент республики в 2001-2006 годах, скончался сегодня вечером в возрасте 96 лет», — говорится в сообщении.

Ранее нынешний президент Соединённых Штатов Джо Байден объявил 9 января 2025 года днём национального траура в США в связи с кончиной экс-президента страны Джимми Картера.